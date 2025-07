Ubriaco e armato di spranga cerca di aggredire passanti e polizia | 23enne arrestato

Notte di follia a Rivarolo dove un giovane, ubriaco, prima ha tentato¬†di colpire i passanti con una spranga, e poi si √® avvicinato agli agenti della polizia di Stato brandendo l'arma e¬†cercando di aggredirli: per questo un 23enne √® stato arrestato nella serata di ieri, venerd√¨ 18 luglio, in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

