Trump è controllato al 100% da Israele la falsa citazione attribuita al Ministero degli Esteri cinese

Secondo diverse condivisioni social, il Ministero degli Esteri cinese avrebbe dichiarato che ¬ęTrump √® controllato al 100% da Israele¬Ľ. Una notizia che, se fosse reale, sarebbe stata riportata dai principali media cinesi e statunitensi, scatenando con ogni probabilit√† una reazione ufficiale da parte dello stesso presidente degli Stati Uniti. Eppure, non si trova alcun riscontro. Per chi ha fretta. La presunta notizia circola almeno dal 13 luglio 2025 senza alcuna fonte a sostegno.. Non si riscontra alcuna dichiarazione del genere nei canali istituzionali cinesi, cos√¨ come nei media di Pechino o in quelli americani. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: trump - controllato - israele - ministero

Il Consiglio degli Affari Esteri Ue ha appena votato contro - e rinviato così vergognosamente - la sospensione dell'accordo Unione Europea-Israele. Con il voto anche del governo di Giorgia Meloni, tramite il ministero degli Esteri. Un voto che è una coltellata n Vai su Facebook

¬ęTrump √® controllato al 100% da Israele¬Ľ, la falsa citazione attribuita al Ministero degli Esteri cinese; No, il ministero degli Esteri cinese non ha detto che Trump √® controllato da Israele; A Doha il ritiro dell'Idf punto di attrito tra Israele e Hamas. Oggi la nuova proposta israeliana - Israele presenter√† domani una nuova mappa per il dispiegamento di forze Idf per il ritiro da Gaza.

Trump e le intese stanche in medio oriente - A che punto sono gli accordi promessi dal presidente americano ... Secondo ilfoglio.it

Guerra Israele. Raid su Damasco, Idf: "Colpita area del palazzo presidenziale" - iraniane in Iraq, ha riferito che decine di membri del regime siriano sono stati uccisi e feriti negli attacchi aerei dell'esercito israeliano a ... Da tg24.sky.it