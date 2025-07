Truffa dei pezzi di ricambio dell’auto | fa bonifico di 780 euro ma il venditore scompare nel nulla

Gussola (Cremona) - Compra pezzi di ricambio per l’auto su internet, ma è una truffa. La vittima è una donna residente nel centro casalasco, che nei mesi scorsi aveva letto un’inserzione su un presunto sito di vendite online relativa all’offerta ricambi per autovettura con prezzi concorrenziali. La vittima, dopo aver contattato il numero telefonico fornito nell’annuncio al fine di ottenere maggiori informazioni, ha deciso di comprare alcuni pezzi per auto e ha quindi effettuato il bonifico di 780 euro al codice Iban che gli era stato fornito. Non avendo avuto altre notizie della spedizione ha contattato il venditore, ma non è riuscita nell’intento perchĂ© quest’ultimo si era reso irreperibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffa dei pezzi di ricambio dell’auto: fa bonifico di 780 euro ma il venditore scompare nel nulla

In questa notizia si parla di: pezzi - auto - truffa - ricambio

Sorpresi con i pezzi di un’auto rubata: scattano le denunce - I carabinieri denunciano per ricettazione due persone che stavano rivendendo pezzi di un’auto risultata rubata a Roma.

Lascia l'auto in strada e la trova fatta a pezzi - Lascia l’auto in strada e la ritrova smontata. Succede ad Aversa, in via Guido Rossa, dove il proprietario di una Twingo ha trovato la sua vettura smontata dai ladri.

Il business delle auto rubate e rivendute a pezzi: nomi, ruoli e strategie della gang di matrice cerignolana - Ciascun malvivente, all'interno dell'organizzazione criminale sgominata nell'ambito dell'operazione Stolen II, prosecuzione dell'omonima operazione precedente che aveva consentito l'arresto di 26 persone, aveva ruoli e responsabilità ben definiti: difatti, c'è chi si occupava del furto dei.

Truffa dei pezzi di ricambio dell’auto: fa bonifico di 780 euro ma il venditore scompare nel nulla; Compra ricambi auto online ma è una truffa: 47enne denunciato da carabinieri; Ricambi auto usati: come proteggersi dalle truffe sul web.

Truffa dei pezzi di ricambio dell’auto: fa bonifico di 780 euro ma il venditore scompare nel nulla - Le verifiche svolte sull’intestatario dell’Iban e del telefono contattato per l’acquisto hanno permesso di svelare l’identità del raggiratore che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. ilgiorno.it scrive

Compra ricambi auto online ma è una truffa: 47enne denunciato da carabinieri - Fondamentali le indagini sul numero di telefono e l’Iban forniti dal falso venditore ... Come scrive laprovinciacr.it