Treni altri disagi in vista | lavori nella stazione di Lecco da fine luglio

Il calendario dei disagi ferroviari per i pendolari lecchesi si arricchisce di un nuovo capitolo. Trenord ha comunicato che dal 28 luglio al 24 agosto la stazione di Lecco sarĂ interessata da lavori di manutenzione programmata che comporteranno significative modifiche alla circolazione dei treni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

