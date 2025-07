Tragico incidente | si schianta in moto e muore a 19 anni nel Pisano

POMARANCE – Un giovane motociclista di soli 19 anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto poco prima di mezzogiorno di oggi (19 luglio) nel comune di Pomarance, in provincia di Pisa. Il tragico schianto si è verificato lungo la Strada Regionale 439, in un tratto particolarmente tortuoso poco a nord della frazione di Montecerboli, una zona già nota per la pericolosità delle sue curve. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua Honda, finendo rovinosamente sull’asfalto. Alcuni motociclisti di passaggio si sono fermati e hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

