Torna la call che apre gli spazi di M9 alle associazioni della città

Anche quest’anno M9, il museo del ’900 di Mestre, apre i suoi spazi alle associazioni del territorio. È online, fino al 22 agosto 2025, il bando della terza edizione di "Ritroviamoci in M9", l'iniziativa che invita le realtà locali a ideare e realizzare progetti culturali e sociali. Sulla scia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: apre - spazi - associazioni - torna

L’Ospedale di Pavullo apre i suoi spazi all’arte, inaugurati i murales realizzati dalla struttura ‘Gen-Z’ - L’Ospedale di Pavullo si arricchisce di arte e bellezza. Sono stati inaugurati questa mattina, mercoledì 7 maggio, una serie di murales che abbelliscono il cortile interno della struttura, immagini che da oggi in poi regaleranno una ‘evasione’ creativa e leggera ai pazienti dell’ospedale.

Torna Felicittà , Roma apre i suoi spazi pubblici: alla scoperta della città con Ostia protagonista - Torna Felicittà , un'iniziativa promossa dall’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale, in collaborazione con Zètema.

? ValdericeEstate 2025 – Il programma di luglio Musica, spettacolo, sport e cultura tornano protagonisti con #ValdericeEstate2025, la rassegna estiva promossa dal Comune di Valderice e dalle varie associazioni locali. Piazze, borgate e spazi aperti osp Vai su Facebook

Torna la call che apre gli spazi di M9 alle associazioni della città ; Chivasso apre le porte del Campus delle Associazioni: locali gratuiti per dieci anni; Apre lo Spazio Michelangelo Pira, la rigenerazione urbana fa nascere un centro intergenerazionale.

Torna Felicittà, Roma apre i suoi spazi pubblici: alla scoperta della città con Ostia protagonista - Torna Felicittà, un'iniziativa promossa dall’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale, in collaborazione con Zètema ... Scrive fanpage.it

La Lazzerini apre il venerdì sera E offre gli spazi alle associazioni - La Lazzerini apre il venerdì sera E offre gli spazi alle associazioni In arrivo un bando per progetti di attività da svolgersi in biblioteca, sempre più fabbrica di cultura ... Lo riporta lanazione.it