The Sandman 2 | il mito di Orfeo da un universo all’altro

Sandman è finalmente tornato sui nostri piccoli schermi con la sua seconda e – disgraziatamente – ultima stagione. Dopo le accuse all’autore della serie a fumetti, lo scrittore e sceneggiatore Neil Gaiman, una delle creature più affascinanti dell’universo comics (e fantasy in generale) rimarrà presto vittima del suo stesso creatore. Nei nuovi episodi usciti pochi giorni fa su Netflix, Morfeo si trova nel pieno del suo arco di redenzione – impegnato nel tentativo di porre rimedio ai torti inflitti alla sua amata Nada, ma anche a uno dei suo figli: Orfeo. Risalendo all’origine di questo affascinante (e antichissimo) racconto, cercheremo di approfondirne la filosofia attraverso i suoi legami con la mitologia greca e il nuovo (moderno) adattamento nell’Universo del Dio dei Sogni. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - The Sandman 2: il mito di Orfeo, da un universo all’altro

In questa notizia si parla di: sandman - orfeo - universo - mito

Raccontare la furia. Da Eschilo al Sandman di Gaiman, venticinque secoli di Eumenidi; The Sandman 2: il mito di Orfeo, da un universo all’altro; Finale di The Sandman 2 parte 1: Morpheus uccide suo figlio Orfeo?.

Come la seconda stagione di The Sandman di Netflix cambia il mito greco più famoso di tutti i tempi - Scopri come la stagione 2 di The Sandman su Netflix rilegge e trasforma il mito greco più celebre: un intreccio tra mito e fantasy moderno. Secondo cinefilos.it

Ruairí O’Connor: chi è l’attore dietro Orfeo in The Sandman - Chi è Ruairí O’Connor, l’attore che interpreta Orfeo nella serie Netflix The Sandman: biografia, carriera, vita privata e presenza social. Da ciakgeneration.it