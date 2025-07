Nel corso delle ultime ore, una serie di scosse sismiche ha colpito alcune aree dell’Italia, generando un clima di apprensione tra la popolazione. Gli eventi tellurici, avvertiti in modo distinto anche nelle zone densamente abitate, hanno provocato vibrazioni agli edifici e suscitato timori generalizzati. Il fenomeno, seppur non nuovo per il territorio nazionale, ha riportato all’attenzione pubblica la necessitĂ di adottare misure di prevenzione e controllo. Leggi anche: Andrea Cavallari, la rivelazione del patrigno: “Cosa faceva fin da piccolo”, assurdo Numerosi residenti hanno raccontato di aver percepito un rumore profondo, seguito da movimenti che hanno fatto oscillare mobili e lampadari. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terremoto in Italia, è scia sismica: cresce la tensione