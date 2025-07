Ternana Women lo stadio ‘Moreno Gubbiotti’ di Narni ora è pronto per la Serie A | Realizzato intervento significativo

Si avvicina sempre di più l’inizio del primo storico campionato di Serie A per la Ternana Women e il club rossoverde si presenta ai nastri di partenza con grande entusiasmo e strutture all’altezza. A fare il punto della situazione è stato l’amministratore delegato della Ternana Women, Paolo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Parma Women e Ternana Women pareggiano 0-0 in una sfida equilibrata - PARMA WOMEN 0 TERNANA WOMEN 0 PARMA (4-3-3): Coppetti, Masu, Rizza (15’ st Peruzzo), Ambrosi, Rabot, Benedetti (15’ st Zamanian), Pondini, Ferrario, Lonati (15’ st Rognoni), Kajzba (38’ st Ferin), Di Stefano (30’ st Zazzera).

Serie A Women’s Cup, gruppo di ferro per la Roma: da Milan e Sassuolo alla Ternana - Una nuova vita per la prima squadra maschile, ripartita dal trio Gasperini-Massara-Ranieri che tanta fiducia sta ispirando al popolo giallorosso, così come per la Roma femminile, pronta a ripartire più carica che mai.

Terni, l’inviato di ‘Report’ a palazzo Spada senza Stefano Bandecchi: “Risposte sulla Ternana Women entro fine maggio” - Una nuova visita a palazzo Spada per l’inviato di ‘Report’ Luca Bertazzoni. Il giornalista ha assistito al lunghissimo dibattito inerente al rinnovo della convenzione per la gestione dello stadio Liberati, da parte della Ternana, in previsione della stagione ventura.

Ternana Women, Paolo Tagliavento: "Il Moreno Gubbiotti è pronto per la Serie A" - Manca sempre meno all’inizio del primo, storico campionato di Serie A per la Ternana Women e il club rossoverde si presenta ai nastri di partenza con grande entusiasmo e strutture all’altezza. sporterni.it scrive

Mercato Ternana Women: doppio colpo con Soares Martins e Kaja Eržen - Due nuovi giocatrici straniere per il club rossoverde in vista della prima partecipazione al prossimo campionato di Serie A. Come scrive sporterni.it