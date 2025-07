Tennis gli italiani nei tornei ATP WTA della settimana 21-27 luglio | tornano Musetti e Sonego

La prossima settimana l’ATP Tour ed il WTA Tour si divideranno tra Europa e Stati Uniti: per il comparto maschile andranno in scena il 500 di Washington ed i 250 di Kitzbuhel ed Umago, mentre per il settore femminile si giocheranno il 500 di Washington ed il 250 di Praga. Nel combined di Washington l’Italia sarà rappresentata soltanto nel settore maschile: sono 4 gli azzurri ammessi nel tabellone principale, ovvero Lorenzo Musetti (testa di serie numero 2), Flavio Cobolli (9), Lorenzo Sonego (16) e Matteo Arnaldi. Altri tre italiani saranno impegnati nel main draw europei: nell’ ATP 250 di Umago scenderanno in campo Luciano Darderi (testa di serie numero 2) e Francesco Passaro, mentre nel WTA 250 di Praga sarà al via Elisabetta Cocciaretto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennis, gli italiani nei tornei ATP/WTA della settimana 21-27 luglio: tornano Musetti e Sonego

In questa notizia si parla di: musetti - settimana - sonego - tennis

Atp Madrid, Musetti non brilla, ma centra la 2° semifinale consecutiva in un Masters 1000. E dalla prossima settimana sarà in top 10 - Dopo Montecarlo ecco Madrid. Lorenzo Musetti prosegue il suo viaggio nella capitale spagnola e centra la seconda semifinale consecutiva in un Masters 1000.

E mentre a #Wimbledon si gioca il Grande Slam, l'Italia del #Tennis ci fa' sognare con Jannik Sinner, ma anche con Fognini, Cobolli, Sonego, Paolini, Musetti, Arnaldi, Cocciaretto ..., abbiamo visto una vera squadra di fuoriclasse che tiene alta la bandiera i Vai su Facebook

Clamoroso colpo di scena a Wimbledon: #Musetti esce subito dallo Slam inglese, con Basilashvili che si aggiudica primo, terzo e quarto set Al secondo turno il tennista georgiano sfiderà Sonego #Tuttosport #Wimb Vai su X

Tennis, gli italiani nei tornei ATP/WTA della settimana 21-27 luglio: tornano Musetti e Sonego; Dai forfait di Musetti e Berrettini alle sfide di Sonego e Cobolli: gli italiani ripartono così; Sinner-Sonego subito fuori ad Halle: battuti al terzo set da Khachanov e Michelsen.

Dai forfait di Musetti e Berrettini alle sfide di Sonego e Cobolli: gli italiani ripartono così - C’è chi deve convivere con dei fastidi fisici, chi è tornato subito in campo, chi ha perso posizioni ma punta sui Masters 1000 nordamericani, al via fra due settimane ... Come scrive gazzetta.it

Tennis Wimbledon amara per Lorenzo Musetti. Ma nel ranking mondiale mantiene la 7ª posizione - Wimblebon amara ma danni contenuti per Lorenzo Musetti, che buca l’appuntamento con il torneo più importante della stagione del ... Riporta msn.com