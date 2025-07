Superman Rachel Brosnahan elogiata sul set per la sua performance | È una vera campionessa

La co-star Mikaela Hoover ha dedicato parole al miele alla collega nel film di James Gunn con protagonista David Corenswet. Il set di Superman di James Gunn pare che sia stato particolarmente idilliaco per quanto concerne i legami tra gli interpreti. Dopo aver sottolineato più volte la chimica evidente tra Rachel Brosnahan e David Corenswet, anche un'altra attrice ha elogiato la star de La fantastica signora Maisel. Mikaela Hoover, che nel film interpreta Cat Grant, ha parlato della collega nel corso dell'ultima intervista, sottolineando l'importanza del suo rapporto con Brosnahan sul set. L'elogio di Mikaela Hoover a Rachel Brosnahan "Ho avuto l'opportunità di avvicinarmi molto a Rachel Brosnahan e tengo moltissimo a quell'amicizia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman, Rachel Brosnahan elogiata sul set per la sua performance: "È una vera campionessa"

In questa notizia si parla di: brosnahan - superman - rachel - elogiata

Superman nuova foto: David Corenswet e Rachel Brosnahan sullo sfondo di una Metropolis distrutta - Nella nuova immagine del film di James Gunn vediamo gli interpreti di Clark Kent e Lois Lane insieme sullo sfondo della città in rovine Sembra che l'arrivo di Superman porterà con sé la sua buona dose di distruzione a Metropolis, o almeno così possiamo dedurre dalla pubblicazione di una nuova immagine ufficiale del film di James Gunn che vede ritratti insieme l'eroe di David Corenswet e la Lois Lane di Rachel Brosnahan.

Nicholas Hoult è stato pagato considerevolmente più di David Corenswet e Rachel Brosnahan per Superman - Nicholas Hoult è stato pagato considerevolmente più di David Corenswet e Rachel Brosnahan per Superman Dopo aver perso il ruolo di Batman a favore di Robert Pattinson, la star del franchise X-Men Nicholas Hoult  fece un provino per il ruolo del protagonista di Superman … e fu battuto sul tempo da David Corenswet.

Superman 2025: James Gunn racconta l’origine di Clark Kent con Corenswet e Brosnahan - Con l’avvicinarsi del 2025, l’attesa cresce per il tanto atteso film Superman, una nuova proposta del DC Universe diretta da James Gunn.

Superman, Rachel Brosnahan elogiata sul set per la sua performance: È una vera campionessa; 'Superman': i primi test screening sono positivi.

Superman, Rachel Brosnahan elogiata sul set per la sua performance: "È una vera campionessa" - star Mikaela Hoover ha dedicato parole al miele alla collega nel film di James Gunn con protagonista David Corenswet. Scrive msn.com

Superman, Rachel Brosnahan vuole vedere questo supereroe nel sequel - Il nuovo Superman conquista il pubblico e già si pensa al futuro tra desideri del cast, nuovi eroi e ipotesi per un sequel ricco di sorprese. Secondo cinema.everyeye.it