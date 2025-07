Strage di via D' Amelio 33 anni dopo Paolo Borsellino diventa Beato? La proposta di don Massimiliano Purpura

33 anni la strage di via D'Amelio arriva la richiesta di beatificazione di Paolo Borsellino da parte del cappellano della questura di Palermo.

Paolo Borsellino, 33 anni dalla strage di via D’Amelio. Mattarella: "Un segno indelebile". Meloni: "Il suo esempio continua a vivere" - Il 33° anniversario della strage di via D’Amelio, dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta.

Accadde oggi: 19 luglio, la strage di via D'Amelio e la morte di Paolo Borsellino - Un evento accaduto a 57 giorni di distanza dall'altro attentato dell'autostrada di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti di scorta Paolo Borsellino, il giudice amico e collega di Giovanni Falcone, fu assassinato a

Strage di via D’Amelio, il dossier M5s sulle dichiarazioni di Mori e De Donno: la diretta con Conte e Scarpinato - In diretta la conferenza stampa organizzata dai parlamentari del Movimento 5 stelle sulle dichiarazioni in audizione dei due carabinieri in congedo Mario Mori e di Giuseppe De Donno in merito all’inchiesta sulla strage di via D’Amelio.

A 33 anni dalla strage di via D'Amelio, il Pescara Calcio ricorda con rispetto e gratitudine Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina. Il loro sacrificio è memoria viva.

"Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura": 33 anni moriva Paolo Borsellino. Era il 19 luglio 1992 quando l'Italia pianse la strage di via D'Amelio a Palermo, in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta: Agostino Catalano,

19 luglio 1992-19 luglio 2025, 33 anni dalla strage di via D’Amelio; Borsellino e la strage di Via d'Amelio: 33 anni di misteri; Paolo Borsellino, 33 anni dalla strage di Via D’Amelio. Le parole di Mattarella e Meloni.

Borsellino e la strage di via d'Amelio: a 33 anni di distanza le istituzioni e la politica ricordano il giudice ucciso dalla mafia - Unanime il cordoglio per l'efferato omicidio di un uomo che ha dato tanto per affermare la giustizia e la verità.

Paolo Borsellino, 33 anni dalla strage di Via D'Amelio. Le parole di Mattarella e Meloni - A 33 anni dall'attentato mafioso a Palermo che portò alla morte del giudice Paolo Borsellino e dei cinque agenti della sua scorta, il presidente della Repubblica Mattarella parla di «segno indelebile