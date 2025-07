Strage di Stava Mattarella a Tesero per il 40esimo anniversario

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Tesero, in Trentino, per il 40esimo anniversario della catastrofe della val di Stava e onorare la memoria delle 268 vittime, di cui 28 bambini, 31 ragazzi, 120 donne e 89 uomini. Il 19 luglio 1985 gli argini dei bacini di decantazione della miniera di Prestavel cedettero provocando l’inondazione di Stava: circa 180mila metri cubi di fango travolsero l’abitato alla velocitĂ di 90 chilometri spazzando via vite e case. Il capo dello Stato ha deposto una corona di fiori al monumento delle vittime nel cimitero di San Leonardo a Tesero e incontrato i familiari delle vittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Strage di Stava, Mattarella a Tesero per il 40esimo anniversario

"Far memoria non vuol dire soltanto ricordare insieme ciò che mai potrà essere dimenticato. La memoria interpella le nostre coscienze e le sollecita a nuove responsabilità".

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato questa mattina al cimitero monumentale di San Leonardo nel 40esimo anniversario della catastrofe della Val di Stava, in Trentino.

Nel 40° anniversario del disastro della Val di Stava, il Presidente Mattarella ha deposto una corona in memoria delle vittime.

