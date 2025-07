Stellantis ferma lo sviluppo della tecnologia a idrogeno

(Adnkronos) – Stellantis ha comunicato la cessazione definitiva del programma dedicato alle celle a combustibile alimentate a idrogeno, una mossa che riflette una scelta strategica netta in un momento di trasformazione profonda per il settore automotive europeo. L’insufficienza delle infrastrutture di rifornimento, i costi di investimento elevati e la carenza di incentivi concreti per i . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it