Stefano De Martino si gode l’estate con la nuova fiamma le prime stories

Stefano De Martino: da ballerino a uomo di spettacolo, il volto nuovo della TV italiana si gode l’estate con la sua nuova fiamma, dove sono diretti . Stefano De Martino è oggi molto più di un ex ballerino talentuoso: è diventato uno dei personaggi televisivi più versatili e seguiti del panorama italiano. Con carisma, ironia e una crescita professionale costante, ha saputo trasformare un inizio da protagonista nei talent in una carriera solida, credibile e in continua evoluzione. Leggi anche La reazione di Can Yaman al post social della sua nuova compagna Una nuova estate. È il passaggio alla conduzione a segnare la vera svolta. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Stefano De Martino si gode l’estate con la nuova fiamma, le prime stories

In questa notizia si parla di: stefano - martino - gode - estate

Affari Tuoi, Stefano De Martino striglia Ricardo: "Lo hai detto, ora lo fai" - Le regole vanno rispettate, anche quando si tratta di Affari Tuoi. Nella puntata in onda venerdì 25 aprile, Ricardo ne è l'esempio.

Ascolti TV del 4 maggio 2025, Stefano De Martino straccia Ilary Blasi - Domenica 4 maggio 2025 ha visto il trionfo in termini di share Rai Uno con Affari Tuoi - Speciale, mentre il reality The Couple su Canale 5 ha deluso, battuto anche da Le Iene presentano: INSIDE su Italia 1 L'articolo Ascolti TV del 4 maggio 2025, Stefano De Martino straccia Ilary Blasi proviene da Il Difforme.

Ad Affari Tuoi speciale la gag di Stefano De Martino con la finta Maria De Filippi in stile C’è Posta per te - Nella puntata speciale di Affari Tuoi, in onda domenica 4 maggio, Vincenzo De Lucia ha vestito i panni di Maria De Filippi, replicando quanto accade nella trasmissione C'è Posta per te.

#StefanoDeMartino si riposa dopo #AffariTuoi e si gode un'estate..."in love" Vai su X

Nella sua mega villa da 2 milioni di euro, Stefano de Martino ha imposto una regola ferrea ai suoi ospiti. Ecco cosa non devono fare assolutamente ? Vai su Facebook

La fuga di Stefano De Martino in Corsica prima del ritorno in tv; Elisa Isoardi ha un nuovo amore, gli scatti in vacanza con lo chef stellato Ernesto Iaccarino; Stefano De Martino e Belen ancora insieme: dopo l'incidente a Milano, la cena in Sardegna.

Stefano De Martino e l’estate bollente nella sua villa da 2 milioni di euro: “Impone un divieto agli ospiti” - Stefano De Martino è super confermato come volto Rai, nonostante alcune indiscrezioni che avrebbero rivelato un insofferenza da parte dei ver ... Come scrive isaechia.it

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, prime storie social di coppia - Stefano De Martino e Caroline Tronelli, prime storie social di coppia: entrambi postano gli stessi video dalle vacanze. Si legge su msn.com