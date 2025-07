Squali cosa fare se ne incontri uno | il racconto di un sopravvissuto

Paul de Gelder è sopravvissuto all’attacco di uno squalo toro nel 2009, nel porto di Sydney, Australia. Il 48enne riuscì a salvarsi ma perse la mano e la gamba destra. Adesso ha realizzato un documentario, ‘How to Survive a Shark Attack’, che andrà in onda il 22 luglio su Discovery Channel e in streaming su Max. Nel filmato si vede de Gelder su una canoa in mezzo al mare, circondato e poi aggredito dagli squali. Il veterano della marina militare australiana mette in acqua una gamba e un braccio, entrambi finti, per far vedere agli spettatori come potrebbe avvenire un attacco in mare. “Se sei stato colpito, se sei tra le fauci di uno squalo, devi lottare con tutte le tue forze. 🔗 Leggi su Lapresse.it

