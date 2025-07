Spari in strada contro un gallo paura fra le case accanto al parco Amendola

Un episodio che ha inquietato non poco i residenti del quartiere situato a ridosso del lato ovest del parco Amendola. Ieri mattina infatti, poco dopo l'alba, sono stati uditi distintamente almeno due colpi di arma da fuoco, probabilmente partiti da un'arma assimilabile ad un fucile da caccia. E'. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: parco - amendola - spari - strada

Al Parco Amendola arriva il mercatino dei bambini "Mercatopolini" - Appuntamento domenica 18 maggio al Parco Amendola con "Mercatopolini", il mercatino dei bambini che educa all'economia circolare.

Parco di Via Amendola, i residenti: "C'è chi si lava le parti intime alla fontana davanti a tutti" - "All'interno del parco di via Amendola a Parma alcune persone si lavano le parti intime alla fontana in pieno giorno, davanti ai bambini, alle mamme e agli anziani che frequentano la zona".

Giornata dedicata agli acquisti di seconda mano al Parco Amendola con "Le bancarelle" - Si può essere sostenibili nel proprio piccolo? Il progetto Little Market ha creato "Le bancarelle", un evento che si ripete ogni domenica a Modena e che coinvolge la cittadinanza in modo attivo.

Spari in strada contro un gallo, paura fra le case accanto al parco Amendola.

Colpi di arma da fuoco al parco Amendola, ma il gallo canterino sopravvive - Società: Le ricerche per individuare l autore del gesto sono in corso così come, pare, le ricerche dell amato da molti e dell evidentemente odiato da alcuni, galletto ... Lo riporta lapressa.it

Spara al galletto, è rivolta: "Fucilate contro la mascotte. Parco Amendola insorge" - Un uomo ieri mattina ha preso di mira l’animale, che è riuscito a fuggire "Ha esploso due colpi anche contro le finestre, episodio molto pericoloso". Riporta msn.com