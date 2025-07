Sparatoria ai Tamburi dopo lunghe ore di agonia c' è la seconda vittima

Dopo lunghe ore di agonia, √® morto il 34enne Pietro Caforio coinvolto nella sparatoria di gioved√¨ sera ai Tamburi in cui ha perso la vita Carmelo Nigro. Il fratello di Caforio, Michele,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it ¬© Quotidianodipuglia.it - Sparatoria ai Tamburi, dopo lunghe ore di agonia c'√® la seconda vittima

In questa notizia si parla di: sparatoria - tamburi - lunghe - agonia

Far west ai Tamburi, sparatoria alle case parcheggio: 2 feriti gravissimi - Una sparatoria si è verificata al quartiere Tamburi di Taranto, nella zona della case parcheggio. Ci sarebbero due persone ferite in maniera gravissima che lotterebbero tra la vita e.

Far west ai Tamburi, sparatoria alle case parcheggio: un morto e una persona in gravissime condizioni - Una sparatoria si è verificata al quartiere Tamburi di Taranto, nella zona della case parcheggio. Ci sarebbero un morto e una persona ferita in maniera gravissima che lotterebbe tra.

Taranto, sparatoria al quartiere Tamburi: un morto e tre feriti - (Adnkronos) ‚Äď Un morto e tre feriti, di cui uno gravissimo, ricoverato in rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata.

Taranto, sparatoria al quartiere Tamburi: fermato un uomo - Indagini in corso su una sparatoria avvenuta nel primo pomeriggio di martedì 1 febbraio nel rione Tamburi di Taranto, in prossimità dell'imbocco della statale 172 che conduce a Martina Franca ... Secondo rainews.it

Taranto, sparatoria nel quartiere Tamburi, un ferito - È accaduto intorno alle 21 in via Orsini al quartiere Tamburi dove al termine di una sparatoria. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it