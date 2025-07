Sostenibilità e innovazione | a Montevarchi si formano i tecnici del futuro

Montevarchi si conferma punto di riferimento in Toscana per la formazione tecnica di alto livello su sostenibilitĂ e innovazione industriale. Torna infatti anche per il prossimo anno il corso biennale post diploma “Sustainability Manager (AR25) – Tecnico superiore per la sostenibilitĂ e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: sostenibilitĂ - innovazione - montevarchi - formano

La transizione del settore finanziario verso la sostenibilità : il percorso verso l’innovazione - Negli ultimi anni la sostenibilità è diventata variabile di riferimento per qualsiasi azione strategica, e il settore finanziario, che sta vivendo una fase cruciale da questo punto di vista, gioca un ruolo fondamentale anche per tutte le altre realtà .

Versilfood protagonista a TUTTOFOOD 2025 con innovazione, sostenibilitĂ e nuovi lanci di prodotto - Milano, 30 Aprile 2025 - Versilfood conferma la propria presenza a TUTTOFOOD 2025, la manifestazione internazionale dedicata al settore agroalimentare (Milano Rho Fiera 5-8 maggio).

Blue Economy: innovazione e sostenibilità per l’economia italiana - Come far diventare il mare il cuore pulsante di una nuova economia sostenibile per l’Italia? In un’epoca in cui la tutela ambientale e la crescita responsabile sono priorità , è su questa domanda che si gioca il futuro del nostro Paese.

SostenibilitĂ e innovazione: a Montevarchi si formano i tecnici del futuro; SostenibilitĂ e innovazione: a Montevarchi si formano i tecnici del futuro; Saracino, esauriti in poco tempo i biglietti delle tribune.