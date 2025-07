So cosa hai fatto | Ryan Phillippe assente nel sequel ma potrebbe tornare in un nuovo capitolo

La star del cult del 1997 non ha fatto ritorno nel seguito ma potrebbe rientrare nel franchise in un futuro lungometraggio. Ryan Phillippe non è tornato nell'ultimo capitolo di So cosa hai fatto nonostante il ritorno di Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt nei ruoli di Ray Bronson e Julie James. Il personaggio di Phillippe, Barry Cox, moriva nel film originale e l'attore non è tornato nemmeno per un cameo nonostante il suo personaggio e la sua lapide vengano menzionati e mostrati nel film. Ryan Phillippe tornerà in un nuovo capitolo di So cosa hai fatto? Secondo la regista Jennifer Kaytin Robinson, inserire anche il cameo di Ryan Phillippe sarebbe stato un po' troppo:"Era diventato troppo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - So cosa hai fatto: Ryan Phillippe assente nel sequel ma potrebbe tornare in un nuovo capitolo

In questa notizia si parla di: fatto - phillippe - cosa - ryan

So cosa hai fatto: Ryan Phillippe assente nel sequel ma potrebbe tornare in un nuovo capitolo; So cosa hai fatto, il trailer ufficiale: l'orrore ricomincia per una nuova generazione!; Ryan Phillippe a un passo dall’interpretare Anakin Skywalker.

So cosa hai fatto: Ryan Phillippe assente nel sequel ma potrebbe tornare in un nuovo capitolo - Ryan Phillippe non è tornato nell'ultimo capitolo di So cosa hai fatto nonostante il ritorno di Freddie Prinze Jr. Lo riporta msn.com

'So cosa hai fatto', torna la saga horror 28 anni dopo - Almeno se provochi la morte di un innocente durante una rimpatriata con gli amici d'infanzia e vivi in un paesino costiero degli Stati Uniti: il passato - Come scrive msn.com