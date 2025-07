Siria Damasco lancia la tregua con Israele Ma Tel Aviv lancia l’allarme | Al-Jolani sostiene i jihadisti

La Siria ha dichiarato un cessate il fuoco nella provincia meridionale di Suwayda, dove gli scontri tra gruppi armati drusi, milizie beduine e truppe governative hanno trasformato la regione in un campo di battaglia etnico e politico. A decretarlo è stato Ahmed al-Sharaa, autoproclamatosi presidente a fine gennaio — dopo il rovesciamento del regime di Bashar al-Assad — e conosciuto meglio con il nome di al-Jolani. Una figura controversa, nata dall’instabilitĂ , che tenta ora di imporsi come garante di ordine nazionale. «Per risparmiare sangue siriano, preservare l’unitĂ del territorio siriano e la sicurezza del suo popolo », recita il comunicato ufficiale della presidenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Siria, Damasco lancia la tregua con Israele. Ma Tel Aviv lancia l’allarme: “Al-Jolani sostiene i jihadisti”

Le violenze religiose in Siria si estendono, Israele lancia un attacco di avvertimento - Il 30 aprile Israele è intervenuto nelle violenze confessionali che hanno causato una trentina di morti in due giorni in Siria, conducendo un attacco di avvertimento per esortare le autorità a proteggere la comunità drusa.

Israele lancia operazione militare in Siria per proteggere la popolazione drusa - Secondo le direttive del primo ministro, Benyamin Netanyahu, e del ministro della Difesa, Israel Katz, e con l'approvazione del capo di stato maggiore, l'Idf ha condotto un'operazione contro un gruppo estremista che si stava preparando a continuare ad attaccare la popolazione drusa nella cittadina di As-Suwayda, nella provincia di Damasco, in Siria.

Iran lancia la sua vendetta su Qatar, Siria e Iraq: Trump segue i bombardamenti dalla Casa Bianca - La tv di Stato iraniana ha confermato che l'attacco è stato sferrato da Teheran. L'operazione prenderebbe il nome di "Glad Tidings of Victory" (La lieta novella della vittoria) e sarebbe diretta a colpire la base Usa presente in Qatar, così come quella in Iraq, verso cui è stato diretto un missile L'articolo Iran lancia la sua vendetta su Qatar, Siria e Iraq: Trump segue i bombardamenti dalla Casa Bianca proviene da Il Difforme.

Siria, Damasco accusa: "Drusi violano tregua a Sweida, Israele non si intrometta" - "Non permetteremo a forze militari di scendere a sud di Damasco, non permetteremo che i drusi vengano colpiti a Jebel Druze (la montagna dei drusi, ndr)", ha scandito il primo ministro, che ha quindi ... Secondo msn.com

Siria: i drusi incoraggiati da Israele violano la tregua. Governo Damasco: “Stanno spingendo verso il caos” - Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Da primapress.it