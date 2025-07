Sindaco sannita ricoverato al ‘San Pio’ | Grazie all’equipe medica per la professionalità

Dopo un nuovo breve ricovero presso il reparto di Cardiologia dell'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento, sento il bisogno di rinnovare pubblicamente la mia gratitudine a quanti mi sono stati accanto in questi giorni con affetto, premura e discrezione. Un ringraziamento particolare e sincero va al Prof. Marino Scherillo, primario del reparto e alla sua straordinaria équipe medica e infermieristica, per la professionalità , l'umanità e l'attenzione con cui mi hanno assistito. Sono grato, ancora una volta, alla mia famiglia, ai tanti amici, ai colleghi amministratori e a tutta la comunità di Foglianise per la vicinanza e il calore che non mi avete fatto mancare.

