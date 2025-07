Serle incendio in una palazzina | in fiamme un deposito un appartamento e il tetto

Serle, 19 luglio 2025 – Nella prima mattina di oggi, sabato 19 luglio, la Sala Operativa vigili del fuoco del comando di Brescia ha ricevuto diverse chiamate per un incendio  in vicolo Tevere a Serle, nel Bresciano. Subito dopo l’allarme, sono state inviate le squadre sul posto, che hanno dovuto fronteggiare il rogo che già aveva interessato, oltre a un deposito, l’appartamento al piano superiore e il tetto dell’intero stabile. La prontezza degli uomini intervenuti, più di 30 con nove mezzi, coordinati dal funzionario di guardia, ha permesso di bloccare le fiamme e di non farle propagare alle case limitrofe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Serle, incendio in una palazzina: in fiamme un deposito, un appartamento e il tetto

