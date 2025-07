Scontro auto-moto a Baganzola morto il centauro

Non ce l'ha fatta il motociclista di 40 anni coinvolto nel violento scontro di venerd√¨ sera. La sua moto, su strada Baganzola, all'incrocio con¬† via Parma Rotta, si era¬†scontrata con un'auto. Era rimasto ferito gravemente,¬†portato in condizioni critiche¬†all'ospedale Maggiore di Parma, nel reparto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale - Cortona (Arezzo), 28 giugno 2025 ‚Äst Grave incidente stradale sulla Sr71¬†in localit√† Tavarnelle di Cortona.

Tragico scontro tra due auto ed un furgone. Pesantissimo il bilancio; un uomo morto ed un altro ferito in modo grave. Lo schianto lungo la A1 nei pressi di Guidonia - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragica collisione ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 maggio, lungo l’ Autostrada A1, precisamente al chilometro 553 in direzione Napoli.

Scontro tra due auto e furgone sull’A1: un morto, autostrada chiusa in entrambe le direzioni - Un uomo √® morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sull'autostrada A1. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Stradale.

Auto contro moto in Strada Baganzola: morto centauro 40enne - Non ce l'ha fatta il motociclista di 40 anni rimasto gravemente ferito nel violento scontro avvenuto venerdì sera, poco prima delle 20, in strada - Riporta parmapress24.it

Scontro auto-scooter a Baganzola: è morto il 40enne che era ricoverato in Rianimazione - Non ce l'ha fatta il 40enne di Baganzola portato ieri sera in Rianimazione dopo un incidente. Scrive gazzettadiparma.it