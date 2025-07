Scompare nel nulla tre giorni fa uomo di 56 anni trovato morto in un canale

Da tre giorni era scomparso nel nulla e di lui non si avevano più notizie dallo scorso 16 luglio. Poi sabato mattina la tragica scoperta.Cadavere di un uomo a Santo Stefano TicinoIl cadavere di un uomo di 56 anni, cittadino salvadoregno, è stato rinvenuto nella mattinata di sabato 19 luglio a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: uomo - giorni - anni - scompare

Ritrovato l’uomo scomparso da Cesano Maderno dopo 4 giorni di ricerche: era nei boschi del Parco delle Groane - È stato ritrovato oggi, mercoledì 30 aprile, l’uomo di 48 anni che era scomparso da Cesano Maderno lunedì scorso.

Tre rapine in 20 minuti: l'uomo era sparito da giorni e la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa - Ha commesso tre rapine in 20 minuti nella zona di Roma est. Tutte armato di collo di bottiglia. A bloccare gli intenti dell'uomo, un 32enne, sono stati i carabinieri di Tor Bella Monaca che, una volta portato in caserma, hanno ricostruito la storia, una vicenda dai contorni delicati.

Conclave, il cardinale Rosa Chavez: "Durerà massimo 3 giorni, tutti già con la lista" | Il porporato Jean-Paul Vesco: "Avremo un uomo del consenso, la Chiesa ha bisogno di pace" - "Colui che sarà eletto dovrà conciliare il bisogno di unità e guidare un popolo di Dio che vuole procedere nella direzione di Francesco", ha aggiunto l'arcivescovo di Algeri

La serata con gli amici poi scompare. È un giallo il ritrovamento, dopo 12 giorni, del corpo di Erika Ferini Strambi in un campo vicino #Milano. Si indaga per omicidio. Sospetti su un uomo. #Tg1 Roberta Di Matteo Vai su X

INDAGATA PER OMICIDIO STRADALE LA TURISTA CHE HA INVESTITO GAIA, MORTA A 24 ANNI A PORTO CERVO MORTO DOPO GIORNI DI AGONIA L’UOMO USTIONATO NELL’ESPLOSIONE DELLA SUA CASA A SASSARI UNA PIANTAGIONE DI Vai su Facebook

Scompare nel nulla tre giorni fa, uomo di 56 anni trovato morto in un canale; Ritrovato in un casolare il piccolo Allen, scomparso dal camping da giorni: sta bene; 50enne scomparso 10 giorni fa avvistato a Caserta, in che condizioni è stato trovato.

Valentina Greco scomparsa in Tunisia da 9 giorni. Le amiche: «Aveva respinto le avances di un uomo». Cosa è successo - Si tinge di giallo la scomparsa di una donna di 42 anni di Cagliari, Valentina Greco, che risiedeva a Sidi Bou Said, in Tunisia, da alcuni anni. msn.com scrive

Scompare dal camping un bimbo di 5 anni, paura a Ventimiglia - Sembra scomparso nel nulla Allen, il piccolo di 5 anni di origini filippine ma italiano e residente a Torino che venerdì sera poco dopo le 19 ha imboccato saltellando la strada vicino al campeggio ... Come scrive ansa.it