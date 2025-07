Scandalo Milano i 5Stelle lanciano l’Opa contro il Pd | Città governata con un metodo affaristico

Lo scandalo di Milano è l’occasione per i Cinquestelle per lanciare una vera e propria Opa nel campo largo. Dopo l’intervento di Giuseppe Conte, oggi il capogruppo alla Camera, Riccardo Ricciardi, ha rincarato la dose accusando Sala e la coalizione di avere costruito un modello di “affarismo”. Ma oltre la vicenda milanese si scorge la volontà dei pentastellati di aprire una vera e propria questione morale nella coalizione. Ricciardi e Milano: “Metodo di affarismo e città per ricchi”. “Quel che è successo a Milano svela tutto il cinismo di un ‘modello’ fatto a misura di speculatori finanziari e affaristi, che esclude il ceto medio e le persone meno abbienti per creare città dei ricchi a discapito di chi non lo è. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Scandalo Milano, i 5Stelle lanciano l’Opa contro il Pd: “Città governata con un metodo affaristico”

Inizia l’era di Giovanni Bozzetti dopo lo scandalo Pazzali: designato il nuovo presidente di Fiera Milano - Milano – La Giunta regionale della Lombardia ha approvato la nomina di Giovanni Bozzetti a presidente della Fondazione Fiera Milano, provando a chiudere (almeno in parte) la turbolenta vicenda che ha coinvolto il predecessore Enrico Pazzali.

Scandalo urbanistica a Milano, chiesto l’arresto per Manfredi Catella e per l’assessore Giancarlo Tancredi. Tra gli indagati Stefano Boeri - Milano, 16 luglio 2025 – La Procura di Milano ha chiesto 6 arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, in uno dei filoni dell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica, coordinata dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici.

Scandalo Milano/1: il sacco della città , la politica assente - Il principio della rigenerazione urbana e le ombre della appropriazione privatistica di suolo pubblico a danno della coesione sociale The post Scandalo Milano/1: il sacco della città , la politica assente appeared first on L'Identità .

Cosa sta succedendo nella sinistra dopo lo scandalo urbanistica a Milano: chi è con Sala e chi è contro - Da Conte e Bonelli parole decisamente più dure di quelle di Meloni e Tajani. Lo riporta msn.com

