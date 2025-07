Savicevic promuove l’acquisto di Vlahovic da parte di quel club | È giovane forte e ha senso del gol Spero che lo possano prendere Il consiglio che fa sperare la Juve

Savicevic, ex fuoriclasse del Milan, dà un consiglio al suo ex club: Dusan Vlahovic andrebbe preso per rinforzare l’attacco a disposizione di Massimiliano Allegri. Dejan Savicevic prende parola, rivolgendosi al “suo” vecchio Milan. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex fuoriclasse rossonero ha avvisato i dirigenti rossoneri. Per potenziare l’attacco milanista è necessario prendere Dusan Vlahovic dalla Juventus. Ecco le sue parole. PAROLE – « Vlahovic mi piace, lo conosco: è giovane, ha 25 anni, forte, ha senso del gol, ha notevoli margini di miglioramento. Aveva fatto cose molto buone con la Fiorentina e anche, mi pare, con Allegri alla Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Savicevic promuove l’acquisto di Vlahovic da parte di quel club: «È giovane, forte e ha senso del gol. Spero che lo possano prendere». Il consiglio che fa sperare la Juve

