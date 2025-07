Sardegna l’economia dell’isola cresce più del resto d’Italia

(Adnkronos) – La Sardegna cresce più del resto d’Italia. Dall’analisi del rapporto di Banca d’Italia sulle economie regionali, pubblicato a giugno 2025 e relativo all’anno 2024, emergono indicazioni positive sull’economia della Sardegna. Tra i principali dati, la crescita del Pil regionale, +0,9%, leggermente superiore alla media nazionale (+0,7%). Nel 2024 risulta in crescita anche l’occupazione, +2,6% . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: sardegna - italia - economia - cresce

