Sara Bluma fidanzata di Can Yaman rompe il silenzio dopo gli attacchi online | Il rapporto con il padre di mio figlio era già concluso prima di incontrare Can Ho subito violenze fisiche e psicologiche che fossi restata con lui rischiavano di diventare peggiori

Dopo essere stata accusata online di aver tradito il marito e di aver abbandonato suo figlio per stare con l'attore turco, la modella rompe il silenzio e racconta il suo passato doloroso (con tanto di foto). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sara Bluma, fidanzata di Can Yaman, rompe il silenzio dopo gli attacchi online: «Il rapporto con il padre di mio figlio era già concluso prima di incontrare Can. Ho subito violenze fisiche e psicologiche che, fossi restata con lui, rischiavano di diventare peggiori»

Sara Bluma rivela le foto delle violenze domestiche, il fidanzato Can Yaman: “Ti sosterrò. Non ha tradito l’ex con me” - Sara Bluma, la fidanzata di Can Yaman, pubblica un carosello di foto su Instagram che richiamano un passato doloroso ... Segnala fanpage.it

Sara Bluma stanca delle falsità sul suo conto mostra le foto delle violenze subite: Can Yaman è con lei - Sara Bluma accusata di aver abbandonato suo figlio per stare con Can Yaman racconta di aver subito delle violenze domestiche e fa accuse molto gravi ... Scrive ultimenotizieflash.com