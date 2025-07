Sant’Apollinare gli eventi della diocesi | la messa solenne il 23 luglio nella basilica di Classe

Il santuario regionale di Sant’Apollinare in Classe al centro delle celebrazioni per il patrono di Ravenna nell’anno del Giubileo 2025. Sarà la basilica di Classe, e non la Cattedrale come da tradizione, ad ospitare la Messa solenne presieduta dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it