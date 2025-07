Sakamoto Days il regista parla delle difficoltà della produzione | Tutte le espressioni sono fatte a mano

L'adattamento anime di "Sakamoto Days", basato sul manga di successo di Yuto Suzuki, ha finalmente fatto il suo attesissimo debutto, ma non senza qualche intoppo. Il regista Masaki Watanabe racconta le sfide incontrate nella trasposizione animata di Sakamoto Days, tra budget limitati, animazioni tradizionali e una squadra sotto pressione. Nonostante le difficoltà , la visione artistica resta viva e la speranza è che la serie possa migliorare, crescendo col tempo. L'adattamento ha sofferto, ma il potenziale per un riscatto resta intatto. Disegnare l'azione a mano nell'epoca di Sakamoto Days La trasposizione anime di Sakamoto Days, tratto dal manga di Yuto Suzuki, ha debuttato con l'entusiasmo del pubblico, ma anche con qualche smagliatura visiva che non è passata inosservata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sakamoto Days, il regista parla delle difficoltà della produzione: "Tutte le espressioni sono fatte a mano"

