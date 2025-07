Sacrosante Vacanze

Papa Prevost riconferma il Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo. Tempo di vacanza proprio per tutti. Anche per il nuovo Pontefice. Dal 06 luglio, infatti, Papa Leone XIV si è trasferito nel Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo, ristabilendo una lunga tradizione, interrotta dal suo predecessore, Papa Francesco. La località collinare dei Castelli Romani, che si affaccia sul lago Albano (di origine vulcanica) fa parte del circuito turistico dei “Borghi più belli di Italia”, già normalmente meta dei weekend dei romani, ha visto, negli ultimi giorni, aumentare il flusso di turisti, anche stranieri, proprio per la notizia del ritorno del Pontefice dopo 13 anni di assenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it