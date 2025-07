Rubano un trolley sul treno in Stazione Centrale | dentro ci sono gioielli e orologi per un milione e mezzo di euro

Tre giovani hanno rubato il trolley di un viaggiatore (cittadino francese accompagnato da un minore) dalle cappelliere di un treno fermo in Stazione Centrale a Milano. Dentro c'erano documenti personali, gioielli e orologi di lusso con un valore commerciale di circa 1,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ruba trolley a un turista sul treno tra Portofino e Santa Margherita: 20enne arrestato - Un ragazzo di 20 anni, di origini algerine, è stato arrestato per furto dai carabinieri della stazione di Portofino.

