Rossi difende Facchetti | 83 anni fa nasceva un Uomo Perbene A chi in 19 anni lo ha volgarmente vilipeso al massimo hanno…

Ieri l’ex calciatore e dirigente interista, Giacinto Facchetti, avrebbe fatto 83 anni e il giornalista e tifoso nerazzurro, Gian Luca Rossi, sul suo profilo X (ex Twitter), ha voluto scrivere un post, per ricordarlo e per difenderlo dalle accuse subite da quando è deceduto all’età di 64 anni il 4 settembre 2006, rendendogli omaggio anche . L'articolo Rossi difende Facchetti: “83 anni fa nasceva un Uomo Perbene. A chi in 19 anni lo ha volgarmente vilipeso al massimo, hanno.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Gian Luca Rossi irride il Milan (VIDEO): “Mi è crollato il mito di Capitan America. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: anni - rossi - facchetti - difende

Denis Rossi stroncato dal tumore a 15 anni: la malattia scoperta 18 mesi fa e il compleanno festeggiato in ospedale pochi giorni fa - MIRANO (VENEZIA) - Un male improvviso e rapidissimo, inoperabile, che non ha lasciato scampo a Dennis Rossi, 15 anni compiuti in ospedale a Mirano il 28 giugno scorso.

Antonio Rossi: “Cinque olimpiadi, Pechino Express e il letto sempre rifatto. Così sto con mia moglie da 30 anni” - Ha 56 anni, nel suo sangue scorre sangue lecchese ed è fresco di una meravigliosa vittoria a Pechino Express, il reality Sky Original prodotto da Banijay Italia, sempre disponibile on demand, dove ha battuto le altre coppie in gara insieme al suo compagno di avventura Yuri Chechi, con cui è.

Sergio Silvestri, collaboratore e chitarrista storico di Vasco Rossi, scomparso a 73 anni - È con profonda tristezza che si apprende la scomparsa di Sergio Silvestri, un collaboratore storico di Vasco Rossi, che ci ha lasciato a 73 anni.

L’altra faccia della Maturità, quella in cui gli orali non vengono disertati ma sostenuti con determinazione, è di Anastasiya Sydorkevych, 23 anni, arrivata con la madre in Italia da Lutsk, in Ucraina, all’età di 6 anni, nel 2008. Il lavoro di giorno e tutti i fine settima Vai su Facebook

Report, puntata Calciopoli: Inter, Milan, Bergamo e le intercettazioni.

Inter, 83 anni fa nasceva Giacinto Facchetti: “Molto più di un calciatore. Tanti auguri, Cipe” - Difensore prima, dirigente e presidente poi, leggenda nerazzurra per sempre: il messaggio da parte del club interista ... Segnala fcinter1908.it