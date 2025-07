Roma spari a Tor Bella Monaca dopo una festa di famiglia | due feriti

(Adnkronos) – Spari nella notte a Tor Bella Monaca. Due uomini di origine macedone sono stati feriti, uno al piede l'altro a un polpaccio, da colpi d'arma da fuoco esplosi in largo Mengaroni intorno alle 2.30. Il primo è stato trasportato in ambulanza al policlinico di Tor Vergata in codice rosso, ma non in pericolo . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it