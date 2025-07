rifate le banche sisci legge la rivoluzione bancaria italiana nel caos finanziario globale

Nel risiko bancario in corso, la riorganizzazione del sistema finanziario italiano sta avvenendo in accordo con Wall Street o meno? Inoltre il grande shock del sistema finanziario americano e globale con la guerra dei dazi e la benedizione ufficiale delle cripto-valute porterĂ a una nuova stabilitĂ economica mondiale o a una crisi come quella del 2008 con i subprime? Non ci sono risposte chiare ad alcuna delle domande. Questo il problema di fondo dello scontro sulle banche in corso nel Paese. Il vecchio ordine finanziario italiano fu stabilito dopo la fine della Seconda guerra mondiale intorno a Mediobanca in accordo con Parigi, Londra e New York. 🔗 Leggi su Formiche.net

