Rieti Chicco Costini replica ad AVS | Non usate i Piani Integrati per fare polemica Li avete bocciati voi

Si accende il dibattito politico estivo a Rieti e a intervenire con una nota polemica ma articolata è Chicco Costini, ex assessore comunale, che risponde a un recente comunicato di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS). Il movimento, nel criticare l’attuale amministrazione, avrebbe citato positivamente un progetto promosso dallo stesso Costini oltre un decennio fa: la riqualificazione delle ex aree industriali dell’ex Zuccherificio e della ex SNIA. “Con sorpresa e piacere – scrive Costini – apprendo che dopo quasi 15 anni AVS esprime un giudizio positivo sul mio operato. Mi fa piacere leggere parole di apprezzamento per un progetto in cui ho creduto fortemente e che, se portato avanti, avrebbe potuto cambiare il volto della città”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

