Oltre 30 chili di droga nascosta sotto terra in un campo nelle campagne di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria. E' quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione locale in un paesaggio rurale, all'apparenza anonimo e tranquillo. I militari, supportati dallo Squadrone Eliportato "Cacciatori Calabria", specializzato nella perlustrazione di aree impervie e nel contrasto alla criminalitĂ organizzata in contesti rurali, hanno notato alcuni movimenti sospetti nei pressi di un terreno isolato. Dopo un'attenta battuta, palmo a palmo, tra fitta vegetazione e sentieri sterrati, i carabinieri hanno individuato un'anomalia nel terreno: un leggero dislivello, quasi impercettibile, e tracce compatibili con recenti attivitĂ di scavo.

© Lapresse.it - Reggio Calabria, droga nascosta sotto terra: sequestro da 350mila euro a Gioiosa Ionica