Real Madrid Vinicius Jr verso l’Arabia Saudita? Offerta monstre dall’Al Ahli

Il futuro di Vinicius Jr è improvvisamente avvolto da un’ombra pesante: quella dell’Arabia Saudita. I vertici della Saudi Pro League – con il club dell’ Al Ahli in prima linea – avrebbero messo sul piatto un’offerta senza precedenti per strappare il brasiliano al Real Madrid. L’interesse arriva in un momento particolare per il giocatore: le trattative per il rinnovo del contratto sono ferme, il rendimento della scorsa stagione non ha rispettato le aspettative e la sua posizione all’interno del progetto tecnico sembra meno centrale rispetto al passato. Un contesto che apre la porta a riflessioni profonde, dentro e fuori dal BernabĂ©u. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Real Madrid, Vinicius Jr verso l’Arabia Saudita? Offerta monstre dall’Al Ahli

In questa notizia si parla di: vinicius - arabia - saudita - offerta

