Raid israeliani vicino a un centro aiuti a Rafah almeno 41 morti Il cardinale Parolin sull’attacco alla chiesa a Gaza | Legittimo dubitare sull’errore

Almeno 29 palestinesi sono stati uccisi oggi in un attacco israeliano vicino a un centro di distribuzione di aiuti a Rafah, nella striscia di Gaza meridionale. Lo riporta Al Jazeera che cita fonti mediche locali, secondo cui le vittime dei raid solo oggi sono in tutto almeno 41. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’imminente rilascio di altri dieci ostaggi da Gaza, elogiando l’operato del suo inviato speciale Steve Witkoff. E Israele e Siria hanno firmato un accordo per il cessate il fuoco. L’intesa è stata annunciata dall’inviato Usa, l’ambasciatore ad Ankara, Tom Barrack, a tre giorni dall’intervento israeliano. 🔗 Leggi su Open.online

Raid Usa in Yemen, Houthi: “Colpito centro per migranti, almeno 68 morti” - Almeno 68 persone sono morte in attacchi aerei statunitensi che hanno colpito lo Yemen. Secondo i ribelli Houthi le forze americane avrebbero colpito una prigione che ospitava migranti africani.

Tel Aviv, missile dallo Yemen colpisce l'area dell'aeroporto: sirene d'allarme e scalo chiuso | Raid israeliani a Gaza, almeno 45 morti in 24 ore - Hamas diffonde il video shock di un ostaggio coperto di sangue. Israele richiama decine di migliaia di riservisti.

Nuovi raid su Gaza: almeno 56 morti. L’allarme dentro l’Idf: «Palestinesi condannati alla fame se non ripartono gli aiuti» - Israele ha colpito nella notte tra lunedì e martedì con nuovi bombardamenti la Striscia di Gaza. Ad essere prese di mira in particolare le aree di Jabalia, nel nord, e quella di Khan Younis, nel sud, dove ieri un altro raid aveva colpito l’ospedale europeo dove si sarebbe trovato il leader di Hamas Mohammed Sinwar.

Almeno 40 palestinesi sono stati uccisi da questa mattina nei raid israeliani nella Striscia di #Gaza, vicino a un centro di distribuzione di aiuti a Rafah, lo hanno reso noto fonti negli ospedali locali, secondo quanto riporta Al Jazeera. Almeno 29 delle vittime s

L'ultima strage di innocenti in un centro medico che distribuisce latte in polvere per bambini nella Striscia di Gaza. Almeno 15 persone, tra cui donne e bambini, sono stati uccisi da un raid israeliano mentre erano in coda.

