Rai l’ad Giampaolo Rossi | TeleMeloni? Un’invenzione Ascolti record e grandi novità in arrivo

La Rai vola negli ascolti rimanendo un punto di riferimento essenziale per gli italiani, mentre TeleMeloni è una pura invenzione. In un’intervista al Corriere della Sera, l’amministratore delegato di viale Mazzini, Giampaolo Rossi, smonta le fake news e rilancia la forza della televisione pubblica. La Rai ha avuto il migliore share degli ultimi 10 anni. “I famosi esperti-dice Rossi nell’intervista al quotidiano di via Solferino – prevedevano il crollo dei nostri ascolti in seguito ad alcuni addii. Invece le reti generaliste Rai nei primi cinque mesi 2025 hanno avuto il miglior share da 10 anni a questa parte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rai, l’ad Giampaolo Rossi: “TeleMeloni? Un’invenzione. Ascolti record e grandi novitĂ in arrivo”

