Quarto Grado | l’intervista esclusiva ad Andrea Sempio

Quarto Grado: è andata in onda un’intervista esclusiva ad Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi.  Nel corso della puntata di “Quarto Grado” – in onda ieri sera, venerdì 18 luglio, su Retequattro – è andata in onda un’intervista esclusiva ad Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la 26enne di Garlasco uccisa il 13 agosto 2007, che ha voluto far chiarezza sia sul giallo dello scontrino emesso il giorno del delitto, conservato dalla famiglia e consegnato agli inquirenti che stavano indagando e sia su quello dell’ambulanza, intervenuta durante uno dei suoi interrogatori dell’epoca e mai messa a verbale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

