Corruzione, prostituzione, molestie. Cos’altro? Nel terremoto politico che sta scuotendo la Spagna, o per meglio dire il suo primo ministro Pedro Sánchez, l’epicentro è sempre il Partito socialista operaio spagnolo ( Psoe ), del quale Pedro “ el guapo ” è segretario. Tutto è iniziato con lo scandalo corruzione che ha coinvolto alcuni fedelissimi dell’icona della sinistra europea, mettendo in discussione la già precaria stabilità di un governo di coalizione che per sopravvivere ha bisogno di diversi partner di minoranza. Un’indagine alimentata, tra le altre cose, da registrazioni telefoniche che non solo confermerebbero i presunti illeciti, ma farebbero riferimento anche a incontri con prostitute. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Prostituzione e molestie, in Spagna Sánchez prova a salvare il Psoe con una mano di femminismo