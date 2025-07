Pronostico Los Angeles FC-Los Angeles Galaxy | vittoria con vista vetta

Los Angeles FC-Los Angeles Galaxy è un match della MLS e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 04:30. Tv, probabili formazioni e pronostico Ci hanno messo una sola partita i Los Angeles FC, dopo il Mondiale per Club, a rimettersi in sesto anche in campionato. Al ritorno dopo l’eliminazione, una sconfitta contro Vancouver in casa. Poi trittico di tre affermazioni di fila che hanno anche dato un senso alla classifica. Che adesso si è fatta interessante anche perché ci sono ben tre partite da recuperare. Continuare a vincere contro i Los Angeles Galaxy è di fondamentale importanza. E i presupposti ci sono tutti per svariati motivi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Los Angeles FC-Los Angeles Galaxy: vittoria con vista vetta

