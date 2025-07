Premio ‘Loreto Meraviglia' | la città mariana celebra le sue eccellenze’con i premi 2025

LORETO - Si è rinnovata in piazza Giovanni XXIII la tradizionale consegna del Premio ‘Loreto Meraviglia’, il riconoscimento che la Città di Loreto conferisce ai cittadini che, nei loro rispettivi campi, hanno contribuito a valorizzare e portare alto il nome di Loreto. Giunto alla quinta edizione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Ci vediamo venerdì 18 luglio a Loreto per "Premio Loreto Meraviglia" nella splendida piazza Papa Giovanni XXIII. Una serata di musica e spettacolo, nella suggestiva e magica cornice della città Mariana.

