Precipita in una scarpata per una trentina di metri

Disavventura per un biker nei pressi di¬†Berceto, in prossimit√† di¬†Tugo. Per cause in corso d'accertamento, un ragazzo di 24 anni originario di Brindisi,¬†√® precipitato in una scarpata per una trentina di metri. Sul posto una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione monte Orsaro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

