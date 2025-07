Poveri e disoccupati impiegati a 5 euro l’ora nei cantieri della Regione Sicilia Che ancora non li paga

Nonostante il lavoro fatto e finito non sono ancora stati pagati e hanno deciso di scendere in piazza. Si tratta dei lavoratori impegnati per tre mesi in quattro “cantieri di lavoro per disoccupati” a Catania, quelli finanziati da fondi destinati all’occupazione e all’inclusione sociale. Sessanta tra disoccupati, persone in povertĂ assoluta, ex percettori di Reddito di cittadinanza, arruolati per ristrutturare chiese e parrocchie, come denunciato a maggio dal Fatto. La paga? 38,93 euro al giorno: appena 5,57 euro l’ora per lavorare dal lunedi? a sabato, dalle 7 alle 14. I cantieri si sono chiusi a giungo, ma di quella giĂ misera paga i lavoratori non hanno visto che le briciole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Poveri e disoccupati impiegati a 5 euro l’ora nei cantieri della Regione Sicilia. Che ancora non li paga

