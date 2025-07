Porto turistico in stallo Del Rosso | Può diventare motore della rinascita del litorale

"Il porto è in stallo da anni, ma può diventare il motore della rinascita del litorale. È ora di trasformare una delle tante opere incompiute del nostro territorio, una risorsa vera per lo sviluppo della provincia di Caserta", afferma Maurizio del Rosso, coordinatore cittadino della Lega Caserta.

Piano del porto, superare lo stallo. I Paladini: "Nuovo progetto condiviso" - MASSA CARRARA Piano regolatore portuale: ci vuole una soluzione alternativa, un nuovo progetto. Lo ribadiscono i Paladini Apuoversiliesi, e non da ora, dopo la conferenza del deputato della Lega Andrea Barabotti sul porto di Carrara e il suo futuro.

Porto, il PD: 'preoccupazione per lo stallo a cui il Governo Meloni sta condannando la portualità'; La battaglia Lega-FdI manda in stallo anche il porto di Venezia: il rebus del presidente; Il Mit valuta i commissariamenti dopo lo stallo sui presidenti dei porti.

Ex Ilva in stallo. Così affonda anche il porto di Taranto - Forse il peggiore di sempre, come si evince dai dati del primo semestre e da ...