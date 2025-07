Politano carica l’ambiente | Stiamo lavorando più dell’anno scorso Poi la promessa ai tifosi azzurri

Matteo Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC direttamente dal ritiro di Dimaro. Ai microfoni di Radio CRC è intervenuto il due volte scudettato in maglia azzurra Matteo Politano. L’ala destra del Napoli è alle prese con il lavoro in quel di Dimaro e fisico e psicologico per preparare al meglio la stagione 202526. Di seguito le dichiarazioni del calciatore partenopeo dopo aver svolto l’allenamento mattutino. “Un anno pieno di sacrifici”: le parole di Matteo Politano. Sulle emozioni vissute prima, durante e dopo la partita scudetto contro il Cagliari: “ Napoli-Cagliari? È stata una partita indescrivibile, una gioia immensa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Politano carica l’ambiente: “Stiamo lavorando più dell’anno scorso”. Poi la promessa ai tifosi azzurri

