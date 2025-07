Picchia selvaggiamente i poliziotti e la compagna a Mantova fratture alle ossa per la donna

Arrestato a Mantova un uomo per aggressione alla compagna. Rafforzati i controlli e adottati provvedimenti per il decoro urbano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Picchia selvaggiamente i poliziotti e la compagna a Mantova, fratture alle ossa per la donna

In questa notizia si parla di: compagna - mantova - picchia - selvaggiamente

Tenta di strangolare la compagna, poi la chiude in bagno per impedirle di chiedere aiuto: arrestato 38enne a Mantova - La strattona e le mette le mani al collo tentando di strangolarla, poi la rinchiude in bagno per impedirle di chiedere aiuto.

Mantova, sale sul tetto con compagna incinta e minaccia suicidio: salvati - Una coppia salita sul tetto di un’abitazione minacciando il suicidio è stata salvata dai carabinieri a Porto Mantovano, in provincia di Mantova.

Picchia selvaggiamente l’ex compagna: in manette un uomo di 48 anni; Un campione di “braccio di ferro” arriva da Sustinente.

Picchia selvaggiamente i poliziotti e la compagna a Mantova, fratture alle ossa per la donna - Rafforzati i controlli e adottati provvedimenti per il decoro urbano. virgilio.it scrive

Picchia selvaggiamente la compagna mentre è in vacanza: arrestato - MSN - L’uomo, già in taxi, aveva picchiato selvaggiamente la propria compagna, per poi continuare a colpirla una volta scesi dal veicolo sotto gli occhi attoniti del guidatore. Scrive msn.com